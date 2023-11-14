الرئيس تبون يأمر بوجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بوجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء التي لم تجسّد أو تأخر تنفيذها.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين حث الرئيس تبون أعضاء الحكومة على تفادي الوعود المبالغ فيها، والبعيدة عن الالتزامات مع الشعب الجزائري.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس بالإبقاء على دعم الطبقتين الهشة والمتوسطة نصب أعين الحكومة، وذلك من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية، وجعل البرامج السكنية بكل صيغها ضمن الأولويات، صيانة لكرامة المواطنين وتيسيرا لحياتهم.

كما وجّه الرئيس باليقظة والحذر من تبذير المال العام، واستهلاك ميزانيات إضافية غير مرصودة في البرامج المحددة، بينما هناك ما ينتظر التنفيذ في هذه البرامج.

وشدد على ضرورة تكثيف الاستشارة ما بين أعضاء الحكومة حول القرارات المؤثرة على التوازنات المالية الكبرى للدولة.

وأبرز أهمية تكريس قيمة العمل بشكل أكبر, مع الحفاظ على المهن والحرف الصغيرة كونها خلاقة للثروة ومناصب الشغل.

وفي الأخير أمر رئيس الجمهورية برفع وتيرة تنفيذ ما تبقى من برامج والتزامات، لا سيما في قطاعي التربية الوطنية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.