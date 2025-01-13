الرئيس تبون يشدد على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر، والدولة تلتزم باحترامها.

يأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، شدّد الرئيس تبون على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها. مشيرا إلى أن الحكومة نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية، للارتقاء بعالم الشغل.

وشدّد الرئيس أيضاً، على أن تكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد، تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.