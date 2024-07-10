الرئيس تبون يضع حجر الأساس لإنجاز مستشفى تيزي وزو الجديد

أشرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, مساء اليوم الأربعاء, على وضع حجر الاساس لإنجاز مستشفى تيزي وزو الجديد بسعة 500 سرير.

وجاء وضع حجر الاساس خلال زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها رئيس الجمهورية لهذه الولاية.

وأبرز رئيس الجمهورية في رده على انشغالات مواطني الولاية، على ضرورة أن يكون المستشفى الجامعي الجديد بسعة 500 سرير بمثابة “قطب امتياز” وأن يتم إنجازه قبل نهاية 2025.

وأشار الرئيس تبون إلى أنه “سيتم إنجاز مستشفيات أخرى بطاقة استيعاب تتراوح بين 60 و100 سرير لتفادي الضغط على المستشفى الجامعي الجديد”.