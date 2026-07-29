الرئيس تبون ينهي مهام والي قسنطينة صيودة عبد الخالق

أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام والي ولاية قسنطينة، صيودة عبد الخالق. وذلك بموجب مرسوم رئاسي وقّعه اليوم، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته بأن رئيس الجمهورية عيّن كربوش كمال الدين، والي ولاية بجاية، والياً جديداً لولاية قسنطينة.

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية كلّف الأمين العام لولاية بجاية، يحياوي السعيد، بتسيير شؤون ولاية بجاية بالنيابة، إلى غاية تعيين والٍ جديد.