الرئيس تبون يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة
بقلم خالد زوبيري
هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2025.
وقال الرئيس تبون في كلمة ألقاه للشعب الجزائري بهذه بمناسبة: “هو العام ذاته الذي شرفتموني فيه بتجديد ثقتكم الغالية لنواصل العمل معا بتفاؤل كبير مبني على معطيات ومؤشرات واقعية باتت تتميز بها الجزائر إفريقيا وعربيا”.
وأضاف رئيس الجمهورية: “أحيّي بهذه المناسبة جميع الجزائريات والجزائريين لعزيمتهم ولتسلحهم بالروح الوطنية العالية. خدمة لاقتصادنا ودفعا لوتيرة تنميتنا بقوة أكثر”.
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