الرئيس عبد المجيد تبون في أسطر

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة محمد شرفي اليوم الأحد عن النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية بفوز المترشح الحر عبد المجيد تبون.

وكشف شرفي ندوة صحفية نشطها مساء اليوم ان المترشح الحر عبد المجيد تبون فاز بنسبة 94.65 بالمائة اي 5329253 صوت

ببنما مترشح الافافاس يوسف اوشيش تحصل على نسبة 2.16 بالمائة أي 122146 صوت

في حين مترشح حمس حساني عبد العالي شريف فقد تحصل على نسبة 3.17 بالمائة 178797صوت

وبلغ عدد المصوتين 5630106 صوت.

ويعتبر عبد المجيد تَبُّون من مواليد 17 نوفمبر 1945 بمدينة المشرية التابعة حاليًا لولاية النعامة.

وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، في اختصاص اقتصاد ومالية 1965، الدفعة الثانية في جويلية 1969. وشغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية وهي:

1975 ـ 1992: إطار على مستوى الجماعات المحلية.

أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو.

1991 ـ 1992: وزير منتدب بالجماعات المحلية.

1999: وزير السكن والعمران.

1991 ـ 2000: وزير الاتصال.

2000 ـ 2001: وزير منتدب بالجماعات المحلية.

2001 ـ 2002: وزير السكن والعمران.

2012 ـ 2013: وزير السكن والعمران.

2013 ـ 2017: وزير السكن والعمران والمدينة.

2017: مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة.

كماشغل الرئيس الثامن للجزائر، رئيس وزراء في حكومة 2017 للفترة من 25 ماي 2017، إلى 15 أوت 2017 في عهد الرئيس بوتفليقة.

وكان في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، لكنه رشح نفسه كمستقل في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها حيث حصل على 58% من الأصوات.

وتولى رئاسة الجزائر منذ 19 ديسمبر 2019. مرشح مستقل وهو عضو في جبهة التحرير الوطني التي لا تدعمه رسميا، فاز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2019.