الرئيس عبد المجيد تبون يكرم الرياضيين المتوجين في الألعاب المتوسطية

كرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، الرياضيين الجزائريين المتوجين بميداليات في الطبعة الـ19 من الألعاب المتوسطية، وهران 2022.

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شخصيا على تكريم الرياضيين الجزائريين المتوجين بميداليات، بقصر الشعب.

كما جرى هذا التكريم، بحضور الفريق الأول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق.

ومنح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شهادة تقدير، ومكافأة مالية، للرياضيين المتوجين بميداليات في ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.

وسجل البطل العالمي أيوب حلاسة، حضوره هذا الحفل، كضيف شرف، أين استغل هذه الفرصة لاهداء تتويجه ببطولة العالم في الكاراتي، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

يذكر أن الجزائر سجلت أفضل حصيلة من الميداليات في تاريخ مشاركاتها في الألعاب المتوسطية، خلال الطبعة الـ19 التي جرت بوهران.