الرئيس.. قروض الاستثمارات تم تحويلها لشراء عقارات في برشلونة ومدريد

اتهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عددا من المستثمرين المزيفين الذين نهبوا اموال الخزينة العمومية من خلال استفادتهم بقروض بعشرات ملايير الدولار طانت مخصصة للاستثمار تم توجيهها لاقتناء عقارات في العواصم الأوروبية.

وعاد الرئيس لسرد حادث وقعت خلال مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار أن قال أن مستثمرا أراد الحصول على رخصة لبناء فندق بـ50 طابا على مستوى الجزائر العاصمة أراد الحصول على تمويل 70 بالمئة لمشروعه، مؤكدا بأن الاستثمارات الحقيقية لاتكون بهذه الطريقة.

ودعا الرئيس إلى التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية مؤكدا بأن كل منتوج يتجاوز 60 بالمائة من نسبة الادماج يعتبر منتوجا وطنيا ومحليا يجب تشجيعه.