الرئيس ماكرون:”سعيد وفخور بتأهل فرنسا للنهائي”

عبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن سعادته الكبيرة ببلوغ مُنتخب بلاده نهائي منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث قال، ماكرون، الذي كان متواجدا بالمقصورة الشرفية لملعب البيت عقب مواجهة المغرب لوسائل الإعلام:”فخور وسعيد بهذا الفريق”.

“الشعب الفرنسي بحاجة للفرحة.. أما المنتخب المغربي فقد أدى بشكل ممتاز، يجب أن تفخر جماهيره بهذا المنتخب، ولا يخجلوا من الخسارة”.

وأضاف:”أشكر ديشان.. لقد شكل فريقا رائعا، ومع بركته وموهبته، سيعود إلى فرنسا بكأس العالم، وبكل وضوح يجب أن يبقى مدربا للمنتخب”.