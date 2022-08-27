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قناة النهار

الرئيس ماكرون يزور كنيسة “سانتا كروز” بوهران

بقلم قناة النهار
الرئيس ماكرون يزور كنيسة “سانتا كروز” بوهران
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الرئيس ماكرون يزور كنيسة “سانتا كروز” بوهران

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