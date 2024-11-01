الرئيس وقف تقديرا لهم.. مربع القوات الخاصة قوات الحسم وحناجر تزلزل الأرض

وسط انبهار الحضور قدّم مربع القوات الخاصة عرضا باهرا وقف على إثره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقديرا لهم. وقدّم لهم التحية بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية.

بعرض أبهر الحضور رددت القوات الخاصة ” غزة غزة”.. “قوة عظيمة”.. “نحو القتال في الجبال والتلال والصحاري والوديان”، فهي قوات الحسم فخر الجزائر في كل الأوقات حناجرهم تزلزل الأرض، وحماسهم يعكس الهبة والإقدام، إنهم أفراد القوات الخاصة وكلهم قوة واستعداد هم للشجاعة والإصرار عنوان قلوبهم لا تهاب الموت من أجل الجزائر واستقرارها وأمنها.

ليدخل بعدهم مربع رماة البحر من المدرسة التطبيقية البحرية الشهيد علي بنور، رجال متأهبون لكل تحد، يجسدون مهارة قتالية وشجاعة لا تعرف التراجع. كما يمثلون صلابة القواة البحرية الجزائرية وعزمها في الدفاع عن الوطن.

أما رجال الفوج الخاص لقيادة الحرس الجمهوري فقدموا عرضا وكلهم عزيمة لمهام التدخل والحماية على غرار حماية المناطق السيادية والمقرات الرئاسية. يتدربون ويقاتلون جاهزون في كل الظروف. كما يحملون معاني التضحية والوفاء من جيل نوفمبر الأغر.

وفي حلّة استعراضية، عزم وإيمان على قلب رجل واحد دخل رجال المفرزة الخاصة للدرك الوطني، وكلهم روح وانضباط عالية وتكوين رجال. مهمتهم مكافحة بقايا الإرهاب، الجريمة المنظمة واللصوصية، محاربة الإجرام العنيف، تحرير الرهائن الحماية والمرافقة .

بالمقابل نخبة الشرطة الجزائرية قدمت عرضا بيّنت من خلاله التدريب عالي المستوى والجاهزية العالية. هم رجال جمهرية العمليات الخاصة للشرطة يحاربون كل أشكال الجريمة الخطيرة والمعقدة، مثل احتجاز الرهائن واختطاف الطائرات ومكافحة بقايا الإرهاب. بالإضافة كذلك إلى التدخل عند حدوث مساس خطير في النظام العام، يقدمون المساهمة العملياتية للمصالح المكلفة بالوقاية. وقمع الجريمة المنظمة في حدود الاختصاص الإقليمي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور