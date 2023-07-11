الرئيس يكرم مجمع “سيفيتال” بالوسام الشرفي للتصدير

كرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مجمع “سيفيتال” بالوسام الشرفي للتصدير.

ويأتي هذا خلال إشرافه على مراسم احتفالية جائزة الوسام الشرفي للتصدير تحت شعار “التزام، إنجازات، وآفاق”، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، أين تشكر الرئيس تبون ماليك ربراب على توفير منتوج جزائري بنسبة 100 بالمائة المتمثل في “زيت المائدة”.

وقال رئيس الجمهورية في السياق ذاته:” أشكر ماليك ربراب.. لأول مرة منذ الإستقلال نصل إلى منتوح طاولة 100 بالمائة جزائري ويتعلق الأمر بزيت المائدة وعن قريب يكون سكر جزائري.”

كما كرم الرئيس خلال هذه الاحتفالية على 14 مؤسسة من مختلف الفئات، وهو تكريم للمصدرين الجزائريين الذين رفعوا تحدي التصدير الذي دعا إليه رئيس الجمهورية خارج قطاع المحروقات.

وعلى هامش الاحتفالية، زار الرئيس تبون المؤسسات المتوجة بالأوسمة و كذا الهيئات المرافقة لها في مجال التصدير، تم تنظيمه بالمناسبة، أين تلقى عروضا وشروحا عن نشاط المؤسسات المعنية و آفاق تطورها.

وللإشارة، فقد حضر مراسم افتتاح هذه الاحتفالية رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج.

كما حضر أيضا كل من رئيس أركان الجيش الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، النذير العرباوي، وأعضاء من الحكومة ومستشارو رئيس الجمهورية وإطارات سامية وممثلو جمعيات مهنية ومسؤولو مؤسسات عمومية وخاصة.

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