الرئيس الألماني يهنئ الرئيس تبون بمناسبة ثورة أوّل نوفمبر

بعث رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، برسالة تهنئة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة ثورة أول نوفمبر.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية جاء في رسالة التهنئة: “يطيب لي بمناسبة الذكرى السنوية للثورة الجزائرية، أن أبعث إليكم وإلى مواطنات ومواطني بلدكم، أصدق التهاني القلبية”.

وأضاف فرانك فالتر شتاينماير “لقد اكتسب بلدكم منذ بداية هذا العام دورًا بارزًا في مهمة إرساء السلام والاستقرار، من خلال عضويته في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وتابع الرئيس الألماني في رسالته “وإنني شديد الامتنان لحرص بلدينا، على التبادل الوثيق بخصوص هذا الشأن وكذلك على سعيهما إلى تعزيز وتعميق التعاون بينهما في مجالات محورية، منها الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والهجرة”.

وفي الختام تنمى الرئيس الالماني الصحة والعافية قائلا: ” أتمنى لكم شخصيا فخامة الرئيس، أن تنعموا بالصحة والعافية ولبلدكم السلام والرخاء “.