الرئيس تبون: تدشين خط السكة الحديدية المنجمي الغربي سيغير وجه المنطقة على المدى القريب

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد من ولاية بشار، أن تدشين خط السكة الحديدية المنجمي الغربي غارا جبيلات- تندوف- بشار، يشكل مرحلة أولى من مراحل مشروع وطني مهيكَل سيغيّر على المدى القريب وجه المنطقة ويساهم في تكريس أهداف التوجهات الاقتصادية الوطنية.

وقال رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تدشين هذا المشروع الاستراتيجي العملاق، إن تدشين خط السكة المنجمي الغربي يعتبر “مرحلة أولى من مراحل مشروع وطني مهيكل سيغيّر إن شاء الله على المدى القريب وجه المنطقة التي تمتد على جنوبنا الكبير ويساهم في تكريس أهداف توجهاتنا الاقتصادية الوطنية نحو استغلال الثروات المتعددة في غارا جبيلات، وكذا إطلاق منجم الزنك والرصاص بواد أميزور ببجاية ومشروع إنجاز خط السكة الحديدية لمنجم بلاد الحدبة والرصيف المنجمي لعنابة”.

وبالمناسبة، توجه رئيس الجمهورية بشكره إلى “كل العمال والكفاءات والإطارات المسيِّرة، وكذا الأصدقاء الصينيين نظير هذا الإنجاز التاريخي في ظرف قياسي قدر بـ20 شهرا”.