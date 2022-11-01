الرئيس تبون وأمير قطر يضعان حجر الأساس للمستشفى الجزائري القطري الألماني

أشرف اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة امير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على وضع حجر الأساس للمستشفى الجزائري القطري الألماني.

وجاء إطلاق مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني على هامش مشاركة أمير قطر في القمة العربية في دورتها الـ 31 بالجزائر. كما اشرف الجانبان على تدشين مركب الحديد والصلب ببلارة في جيجل.

ويتوفر المستشفى على 400 سرير تم تصميمه وفق معايير دولية ف الهندسة الإستشفائية والتسيير العصري. بالإضافة إلى خدمات صحية خاصة وطابع معماري مميز.

المستشفى خصص للتكفل بالحالات المرضية والعمليات الجراحية وكذا العمليات المستعصية التي كانت تتطلب النقل للخارج.

وفي كلمة القاها وزير الصحة عبد الحق سايحي بالمناسبة قال إن المستشفى الجزائري القطري الألماني تجسيد لرغبة الرئيس عبد المجيد تبون وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.