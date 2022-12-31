الرئيس تبون يهنىء أفراد سلاح الدرك الوطني الشرطة الحماية المدنية والجمارك بحلول سنة 2023

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023 كل أفراد سلاح الدرك الوطني والشرطة، والحماية المدنية، والجمارك.

وبالمناسبة نشر رئيس الجمهورية منشور عبر حسابه في الفيسبوك “عام سعيد لكل أفراد سلاح الدرك الوطني والشرطة، والحماية المدنية، والجمارك لكم و لعائلاتكم و كل سنة وأنتم بخير.”

وألقى الرئيس تبون بالمناسبة كلمة وجهها للشعب الجزائري تمنى فيها سنة تتسارع فيها الإستثمارات وتتراكم فيها الخيرات وتتراخى فيها بلادنا إلى مستوى اعلى.

كما تمنى رئيس الجمهورية سنة جديدة للجزائريين متمنيا فيها ان تكون عام خير من كل الجوانب وأن تتجسد فيه اماني الشعب برمته ومواصلة التغيير نحو الأفضل.