الرئيس تبون يهنّئ المنتخب الوطني بقيادة بيتكوفيتش

كلّف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الرياضة بنقل تهانيه الحارة للفريق الوطني وطاقمه، وعلى رأسه المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. متمنيًا لهم مشوارًا موفقًا في كأس العالم المقبلة.

وذلك خلال مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما توجه الرئيس تبون بتحية كبيرة إلى كافة الجماهير الجزائرية، خاصة جاليتنا بالخارج التي تنقلت من مختلف أنحاء العالم لمناصرة منتخبنا الوطني في كأس أمم إفريقيا.