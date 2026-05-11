الرئيس تبون: المحادثات مع الرئيس الأنغولي أسست لإقامة شراكات مثمرة في مختلف المجالات

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، أن زيارة ضيف الجزائر، رئيس جمهورية أنغولا، جواو لورينسو، تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة موسعة ترأسها مع نظيره الأنغولي، بحضور وفدي البلدين، تناولا فيها مختلف أبعاد التعاون الثنائي بين الجزائر وأنغولا.

وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه العلاقات التاريخية تعود إلى النضال المشترك الذي تقاسمه الشعبان مع شعوب القارة الإفريقية من أجل التحرر من مختلف أشكال الهيمنة.

كما أشار الرئيس تبون إلى أن المحادثات التي جرت مع نظيره الأنغولي كانت غنية وبناءة، وأسست لرؤية مشتركة تهدف إلى إقامة شراكات مثمرة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الجمهورية عن استعداد الجزائر لدعم الجهود الثنائية، لا سيما في مجال تكوين الإطارات وتعزيز التعاون ونقل الخبرات.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم إطلاق خط جوي مباشر بين الجزائر وأنغولا ابتداءً من شهر جويلية المقبل، بما يسمح بتعزيز المبادلات وتسهيل التقارب بين الشعبين.

كما شدد على أهمية تعزيز السلم والاستقرار في القارة الإفريقية، وتبني مقاربة قائمة على الحلول السلمية لتسوية النزاعات. مشيدًا في هذا الإطار بمجهودات أنغولا في مجال الوساطة.

واختتم رئيس الجمهورية بالتأكيد على تمسك الجزائر الثابت بحق الشعوب في تقرير مصيرها.