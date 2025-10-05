الرئيس تبون يهنئ أبطال الجزائر المتوجين في بطولة العالم لألعاب القوى

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أبطال الجزائر المشاركين في بطولة العالم لألعاب القوى بنيودلهي (الهند)، بعد تألقهم وتشريفهم الراية الوطنية في هذا الموعد العالمي.

وجاء في تهنئة رئيس الجمهورية: “صايفي نسيمة، فرحاح وليد، جلال صفية، مهيدب أحمد، بودراع عبد الهادي، حمري ليندة، عمشي محمد نجيب وكرجنة كمال… أنتم أبطال الجزائر، شرفتمونا مجدداً في بطولة العالم لألعاب القوى بنيودلهي، ورفعتم الراية عالياً، فألف شكر لكم ولكل الطاقم الفني والتقني على هذا الإنجاز.”

تأتي هذه الرسالة لتؤكد دعم رئيس الجمهورية الدائم للرياضيين الجزائريين الذين يواصلون التألق في مختلف المحافل الدولية، مجسدين روح العزيمة والإصرار التي تميز الرياضي الجزائري.