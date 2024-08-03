الرئيس تبون يهنئ الملاكمة إيمان خليف

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، البطلة الجزائرية إيمان خليف، بعد ضمانها الجزائر أول ميدالية.

وقال رئيس الجمهورية عبر منصته “إكس” “مبروك إيمان خليف، لقد شرفتي الجزائر و المرأة الجزائرية و الملاكمة الجزائرية، سنقف إلى جانبك مهما كانت نتائجك”.

كما أضاف رئيس الجمهورية “بالتوفيق في الدورين القادمين و إلى الأمام إيمان خليف”.

وكانت إبنة مدينة تيارت قد فازت على المجرية لوكا هاموري، لتضمن اهدائها البرونزية للجزائر، في انتظار المنازلات القادمة.