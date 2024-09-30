الرئيس البلغاري: إعادة انتخاب الرئيس تبون ستُساهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتصاعدة للجزائر 

بعث رئيس جمهورية بلغاريا، رومين راديف، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة ثانية.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، تمنى الرئيس البلغاري للرئيس تبون موفور الصحة والتوفيق في مهامه السامية.

كما أكد الرئيس البلغاري للرئيس تبون قناعته بأن إعادة انتخابه ستُساهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتصاعدة للجزائر. والقيام بدور مهم ومتوازن في تعزيز الأمن الإقليمي في شمال إفريقيا والساحل.

وجدد الرئيس البلغاري استعداده للعمل سويا لتقوية العلاقات الثنائية في كل المجالات في إطار المنفعة المتبادلة.