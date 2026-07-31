الرئيس الإيطالي يعزي الرئيس تبون في ضحايا حادث بومرداس

بعث الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، برسالة تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إثر حادث المرور الأليم، الذي وقع اليوم بولاية بومرداس.

وحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية عبّر سيرجيو ماتاريلا لرئيس الجمهورية عن بالغ التأثر وعميق الحزن إثر حادث المرور الأليم، الذي وقع اليوم بولاية بومرداس، وخلف ضحايا ومصابين.

وتقدم الرئيس الإيطالي، باسم الشعب الإيطالي، إلى رئيس الجمهورية وإلى عائلات الضحايا، بأخلص عبارات التعازي وصادق مشاعر المواساة.

كما أعرب عن تضامنه الشخصي مع الجزائر، في هذا الظرف الأليم، ومؤكدًا وقوف إيطاليا إلى جانب الشعب الجزائري في هذه المحنة، التي أُعلن على إثرها حداد وطني.

وبهذه المناسبة الأليمة توجه الرئيس الإيطالي، إلى عائلات الضحايا، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل، ومتمنيًا لهم تجاوز آثار هذه الفاجعة الأليمة.