الرئيس الروسي يعلن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا وذلك بحلول شهر جوان وذلك نقلا عن وكالة رويترز.

وأكد بوتين لقناة “روسيا 24 ” أن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنجاز بيلاروسيا وسيكون جاهزا إعتبارا من جوان المقبل.

كما أوضح بوتين أنه سيتم نشر 10 طائرات كما أن هذا لا ينتهك الإلتزامات المنصوص عليها في معاهدة ستارت بضيف ذات المصدر.

وجاءت هذه الخطوة من الجانب الروسي بعد إعلان بريطانيا نيتها في تزويد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنصب حسب روسيا اليوم.

واضاف بوتين لقناة “روسيا 24 ” ان نشر أسلحة نووية تكتيكية جاء بطلب من بيلاروسيا.