الرئيس تبون: الاحتلال الإسرائيلي لا يرى أي حدود لهيمنته وتسلطه وتجبره

وقال رئيس الجمهورية إن “خطورة الظرف الراهن في منطقة الشرق الأوسط تفوق بكثير ما يمكن أن تختزله كلمات بعينها أو مفردات بذاتها. نحن لا شك أمام مرحلة تاريخية حاسمة وفاصلة لا يستعصي فيها تشخيص الأخطار والتهديدات الماثلة أمامنا”.

وأضاف الرئيس “لقد بات جليا للجميع أن الاحتلال الإسرائيلي لا يرى أي حدود لهيمنته وتسلطه وتجبره. كما أنه لا يرى أي سقف لانتهاكاته الممنهجة للقانون الدولي والميثاق الأممي، بل وحتى لأبسط قواعد التعايش المتمدن والمتحضر”.

واستطرد الرئيس في رسالته التي قرأها نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف: “لقد بات جليا للجميع أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتصور أمنه إلا على حساب أمن غيره ولا يستوعب استقراره إلا في تصدع استقرار غيره. ولا يرى سبيلا لتحقيق سكينته إلا عبر إدخال المنطقة برمتها في دوامة لا متناهية من العنف والخراب والدمار”.

وأضاف: ” لقد بات جليا للجميع كذلك أن الاحتلال الإسرائيلي بسياساته العدوانية وممارساته الإجرامية أضحى يشكل أكبر خطر على السلم والأمن إقليميا ودوليا”.