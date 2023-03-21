الرئيس تبون: “الجزائر مؤهلة لدور الوساطة في الأزمة الأوكرانية .. وزيارتي لروسيا ماي القادم “

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حوار خص به الجزيرة انه سيقوم بزيارة إلى روسيا شهر ماي القادم بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقال الرئيس تبون للجزيرة بخصوص زيارة روسيا: “زيارتي الى روسيا مازالت قائمة وستتم في شهر مايي القادم بدعوة من الرئيس الروسي.”

كما صرح ارئيس الجمهورية في ذات الحوار أن الجزائر بإمكانها ان تكون تلعب دور الوساطة في الأزمة الأوكرانية وقال بهذا الخصوص: ” الجزائر مؤهلة لدور وساطة في الأزمة الأوكرانية ونحن من الدول القليلة التي لها مصداقية كافية لذلك.”

أما حول العلاقات بين الجزائر وفرنسا أكد رئيس الجمهورية للجزيرة بالقول: “علاقتنا مع فرنسا متذبذة والسفير الجزائري سيعود قريبا.”