الرئيس تبون: هناك 13 ألف مؤسسة ناشئة في الجزائر والفلاحون نجحوا في إنشاء 15 ألف مؤسسة فلاحية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطاب وجهه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه، أن الجزائر تضم 13 ألف مؤسسة ناشئة، بعضها يتمتع بسمعة دولية.

وأشاد الرئيس تبون، بشباب المؤسسات الناشئة الذين آمنوا بقدراتهم وقدرات بلدهم، ورفعوا اسم الجزائر بالخارج.

كما لفت رئيس الجمهورية إلى نجاح الفلاحين في إنشاء 15 ألف مؤسسة فلاحية بعيدًا عن تحكم وزارة الفلاحة. مؤكداً تأثيرهم الإيجابي في الاقتصاد الوطني. ومشيرًا إلى دخول التكنولوجيا قطاع الفلاحة بالجزائر.

وفي جانب آخر، اعترف الرئيس تبون بأن الجزائر تواجه تحديات في إنتاج اللحوم بجميع أنواعها، داعيًا أصحاب القطاع إلى المزيد من الجدية والحرص على مصلحة الوطن. مشددًا على أن أموال استيراد اللحوم يجب أن تُستثمر لصالح أبناء الجزائر أولاً.