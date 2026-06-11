الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطن، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن”.

وجرى هذا الاجتماع بحضور كلٍّ من الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، والوزير الأول سيفي غريب، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

كما حضر اللقاء أيضا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ووزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، وإبراهيم مراد وزير دولة مكلف بمفتشية مصالح الدولة والجماعات المحلية.

وعرف الاجتماع حضور كلٍّ من المدير العام للأمن الوطني علي بدوي، وسيد أحمد بورمانة قائد الدرك الوطني.