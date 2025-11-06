الرئيس تبون يتلقى رسالة تهنئة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.. وهذا ما جاء فيها

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر، معربا عن أطيب تمنياته للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وجاء في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أن هذه السانحة تجعلنا نفكر معا في الرهانات العالمية المشتركة التي نواجهها جميعاً، كبؤر التوتر المتصاعدة، التي تتطلب تعاونا متعدد الأطراف، وأيضا من التغيرات المناخية إلى النزاعات واللامساواة المتزايدة، وهنا تكمن تحديدا روح عقد المستقبل.

ويضيف الأمين العام الأممي في رسالته “”إن هذا المشروع المحوري المتأصل في العمل وفق تعددية الأطراف، هو ما تم تبنيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، للدفع إلى الأمام، عجلة السلام والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان للجميع.

مرة أخرى تضيف الرسالة” أسعد فخامة الرئيس بنقل أطيب الأمنيات للشعب الجزائري:.