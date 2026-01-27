الرئيس تبون يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي مسعد بولس والوفد المرافق له

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مسعد بولس، المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي، والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء كلٌّ من بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعمار عبة، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، وأحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ومحمد عرقاب، وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، وصبري بوقادوم، سفير الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية.