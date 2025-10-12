الرئيس تبون يُثمّن رقمنة قطاع العدالة ويؤكد على عدالة قريبة من المواطن

أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2025 - 2026 بمقر المحكمة العليا، بما أحرزه قطاع العدالة من تقدم واضح في مسار الانتقال إلى منظومة رقمية تسمح بتسهيل المعاملات القضائية والإدارية للمواطن عموما، والمتقاضين ومساعدي العدالة على الخصوص.

وأوضح رئيس الجمهورية أن النصيب الأوفر من أحكام المنظومة القانونية المستحدثة يهدف إلى خدمة المواطن بما يتعلق بصفة مباشرة بمسألة الحقوق والحريات والتكييف المؤسساتي الذي يخدم هذا الاتجاه، ويعزز مكتسبات حقوق الإنسان التي لا تقبل التجزئة.

كما أكد أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يشكل فرصة للوقوف على ما تحققه المؤسسة القضائية بفضل الإصلاحات التي باشرناها من أجل قضاء مستقل نزيه وفعال، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تترجم حرص الدولة على الارتقاء بالعدالة إلى أعلى مستويات الجودة والفعالية.