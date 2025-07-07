الرئيس تبون: اعتمادات تصنيع السيارات من صلاحيات مجلس الوزراء حصرياً والمناولة الوطنية شرط أساسي

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مجهودات وكلاء المشاريع الصادقة لإنشاء صناعة سيارات حقيقية، مشدّدًا على ضرورة إحداث القطيعة مع بعض المحتالين.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إذ ثمّن ورحّب رئيس الجمهورية بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية، كنهج لقطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين الذين نشطوا في هذا المجال قبل 2019.

وحسب بيانٍ لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أقرّ الرئيس تبون بأن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا.

كما شدّد الرئيس على الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات كشرط أساسي.

وأمر الرئيس تبون، بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها.

وأكد الرئيس أن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الإنجاز للوصول إلى المساهمة، بما لا يقل عن 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.