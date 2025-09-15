الرئيس تبون: الاحتلال الإسرائيلي لم يتردد في الاعتداء والتجني على 5 دول

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنه “موازاةً مع الإبادة المتواصلة للشعب الفلسطيني في غزة لم يتردد هذا الاحتلال منذ بداية عامنا هذا في الاعتداء والتجني على 5 دول في المنطقة هي لبنان - سوريا – اليمن – إيران والآن قطر”

وأضاف الرئيس، في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في القمة العربية الإسلامية الطارئة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة أنه “كلما لاح أفق إنهاء العدوان على غزة إلا وكان رد الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد والمغالاة. وفتح الجبهة تلو الجبهة. كيف لا، وهو الذي يهدد بإعادة رسم جميع الحدود في المنطقة. بعد إحياء خرافة “إسرائيل الكبرى”.

وأشار الرئيس في رسالته “منذ يومين التأم مجلس الأمن بطلب من الجزائر وبمساندة عدد معتبر من الدول الشقيقة والصديقة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على هذا البلد الشقيق. وهو الاجتماع الذي شهد تضامنا لافتا وتعاطفا فائقا مع دولة قطر من قبل جميع الدول الأعضاء”.

وأكد الرئيس أن “المجتمع الدولي لم يعُد خافت الصوت ولا ضعيف العزيمة ولا متحفظا في الرد على الاحتلال الإسرائيلي. بل صار في غالبيته العظمى متيقنا من أنه لا مناص من الردع والعقاب لمن يحسب نفسه استثناءً من كافة القواعد والأحكام والضوابط التي يتقيد بها غيره”.

وقال الرئيس” لتكن قراراتنا متوافقة مع هذا السياق ولندفع صفا واحدا وموحدا نحو ترجمة الوعي الدولي المتزايد إلى إجراءات حازمة للجم غطرسة المحتل. وإنصاف دول وشعوب المنطقة والتسريع بمعالجة لب وجوهر الصراع برمته”.