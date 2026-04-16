الرئيس تبون: دعم البحث العلمي والابتكار خيار سيادي لا رجعة فيه

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر الجديدة والمنتصرة ماضية بثبات نحو إرساء حوكمة جامعية حديثة قائمة على النجاعة والمساءلة، وعلى الرفع المستمر من جودة التكوين. وتعزيز الانفتاح على المعايير الدولية، وبناء شراكات علمية نوعية. بما يضمن تموقع جامعاتنا ومخابرنا ضمن الفضاءات الأكاديمية والبحثية الرائدة.

ووجه رئيس الجمهورية، رسالة بمناسبة تكريم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية، للباحث المبتكر في طبعتها الثانية، في ذكرى إحياء يوم العلم، قرأها عنه الوزير الأول. حيث أشار إلى أن الحكومة جعلت من دعم البحث العلمي والابتكار خيارا سياديا لا رجعة فيه. إيمانا منها بأن الابتكار لا ينبغي أن يظل حبيس المخابر والمكتبات، بل يجب أن يتحول إلى قيمة مضافة ومشاريع ملموسة. وأن بناء اقتصاد قوي ومتنوع لا يتحقق إلا بعقول مبدعة، وكفاءات مؤهلة، ومؤسسات علمية قادرة على مواكبة التحولات العالمية وقيادتها.

وأوضح رئيس الجمهورية في سياق ذي صلة، أن الدولة الجزائرية جعلت البحث العلمي والابتكار في صميم أولوياتها الإستراتيجية. أين تمثل المؤسسات الجامعية والمخابر البحثية القلب النابض لهذه الديناميكية الابتكارية.

