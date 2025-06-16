الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني.. وهذه فحواها

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تطرق الطرفان، خلال هذه المكالمة، إلى الوضع السائد عالميا، لا سيما النزاع الروسي-الأوكراني، والصراع في الشرق الأوسط، وبالأخص الأوضاع في غزة والهجوم على إيران، كما تناولا أيضا الأوضاع في منطقة الساحل.

واستعرض الرئيسان، في هذا الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية الممتازة والقوية على كل المستويات. ليتفقا على المضي بها قدُمًا بهدف تطويرها بين البلدين الصديقين، والعمل مع بعض في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك بالتشاور مع الرئيس الألماني. يضيف المصدر ذاته