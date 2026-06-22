الرئيس تبون يزور جناح سونلغاز الدولية ويطّلع على فرص الشراكة في معرض الجزائر الدولي

يقوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذه الأثناء، بزيارة جناح سونلغاز الدولية بمعرض الجزائر الدولي.

حيث اطلع على هذا المكسب الجديد في قطاع الطاقة الذي ينتشر اليوم في العديد من الدول الإفريقية لبحث فرص الشراكة والاستثمار.

ويأتي هذا على هامش إشرافه، بقصر المعارض “صافكس”، على افتتاح الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي.

كما زار رئيس الجمهورية أجنحة بعض المؤسسات الاقتصادية الجزائرية المشاركة في المعرض.