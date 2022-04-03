الرئيس تبون يعزي في وفاة المخرجة يمينة بشير شويخ

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون تعازيه إلى عائلة المخرجة السينمائية يمينة بشير شويخ التي وافتها المنية اليوم الأحد عن عمر ناهز 68 سنة.

و جاء في التعزية:”اثر وفاة المخرجة السينمائية الجزائرية يمينة بشير شويخ يتقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باصدق التعازي واخلص المواساة الى عائلة الفقيدة .انا لله وانا له راجعون”.

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استقبل رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، أبرت شينجيرو، بمقر رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر الاستقبال كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية.

هذا وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، ألبرت شينجيرو، بزيارة إلى الجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 مارس 2022.

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كما أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة توحيد فروع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة (CNAN). باعتبارها رمزا للسيادة الوطنية، وتوجيهها لتعزيز الأسطول البحري الوطني، باقتناء بواخر جديدة، للنقل التجاري.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزارء، أين أسدى فيما يخص مشروع تعديل قانون الصيد البحري وتربية المائيات التوجيهات والأوامر التالية:

1- قبول مشروع التعديل في شقه المتعلق، بإنشاء تعاونيات مهنية للفاعلين، في مجال الصيد البحري، لتمكينهم من تنظيم نشاطهم، وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

2- تكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون توجيهي، لترقية الصيد البحري، مع التأكيد بوجه خاص على ضرورة حماية ودعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات. كذا منح الامتيازات والحوافز الضرورية، لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري. بالإضافة إلى معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري، دون استفادة أصحاب قوارب الترفيه والتسلية، منها. مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية الضرورية، لمرافقة الناشطين في هذا المجال.