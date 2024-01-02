الرئيس تبون يعين سامي مجوبي واليا لولاية غليزان

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين سامي مجوبي واليا لولاية غليزان. حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أنه “بعد استشارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وقع اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين سامي مجوبي واليا لولاية غليزان”.

وكان والي غليزان الجديد يشغل منصب أمين عام لولاية الطارف منذ الـ29 سبتمبر 2022.

وبتاريخ 2 سبتمبر 2020 تم تعيين سامي مجوبي أمينا عاما لولاية تموشنت خلفا لمعمر مرين.