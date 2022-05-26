الرئيس تبون يكرّم من قبل عمدة بلدية روما روبيرتو غوالتيري

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى إيطاليا، ظهر أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تدوم 3 أيام.

والتقى الرئيس تبون بالرئيس الإيطالي صباح اليوم في كويرينالي، حيث أقيمت مراسم الترحيب. فيما سيدلي الرئيسان بتصريحات للصحافة في حدود منتصف النهار.

وحسب البرنامج الذي أفصح عنه الإعلام الإيطالي، بعد ذلك سيتوجه الرئيس تبون إلى قصر شيغي. لتناول غداء عمل مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي.

كما سيتم على بعض الاتفاقيات في قطاعات السياحة والثقافة والمشاريع الصغرى ومكافحة التهرب الضريبي.

بعد ذلك من المتوقع أن يلتقي الرئيس تبون بالمكاتب الرئيسية الأخرى للدولة الإيطالية ورئيس بلدية روما روبرتو جوالتيري. ليشارك بعد ذلك وجبة غداء رسمية في كويرينال.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس تبون يوم غد الجمعة مدينة نابولي. حيث سيسافر الرئيس تبون ونظيره الايطالي ماتاريلا بالقطار إلى نابولي للوصول إلى مقر إقامة فيلا روزبيري. وهو مبنى بوربون رائع على تل بوسيليبو، لزيارة الحديقة الأثرية في بومبي.

وتكتسي زيارة الرئيس تبون لإيطاليا أهمية خاصة لتعزيز أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات.

كما ستتيح زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إيطاليا فرصة لتوقيع اتفاقيات ثنائية جديدة. وتمهيد الطريق للقمة الحكومية الدولية المقرر عقدها في جوان في الجزائر العاصمة.

للإشارة فإن إيطاليا هي ثالث أكبر شريك تجاري للجزائر على مستوى العالم (العميل الأول والمورد الثالث).

كما أن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في القارة الأفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي مقابلة مع وكالة “نوفا” الايطالية نشرت في 9 ماي الماضي. أكد السفير الجزائري في روما عبد الكريم طواهرية بشكل خاص على تطوير قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة بين البلدين.

وقال طواهرية “إيطاليا نموذج يحتذى به لأنها رائدة في هذا القطاع ونريد استغلال خبرتها ومعرفتها”.

وتابع طواهرية “هناك قطاع مهم وهو الزراعة الصحراوية. لدينا أراضي خصبة كبيرة في الجنوب ونحتاج إلى خبرة إيطاليا في هذا القطاع. إذا كان هناك مستثمرون مهتمون، فسنوفر لهم جميع المزايا”.