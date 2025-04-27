الرئيس تبون يهنئ البطلة كيليا نمور

هنأ رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، البطلة الجزائرية كيليا نمور بعد فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم المقامة في مصر.

وقال الرئيس تبون في تغريدة له عبر حسابه الرسمية على منصة “إكس” : ” تتويج جديد للجزائر، يبعث على الفخر ..شكرا لكِ كيليا، وتمنياتي بالنجاح فيما تبقى لكِ من المشوار..ألف مبروك أيتها البطلة”.

ونالت كيليا نمور، ميداليتها الذهبية ضمن هذه المسابقة الرياضية، في اختصاص المتوازي مختلف الارتفاعات، بحصولها على علامة 14.533.

كما قدم البطلة الجزائرية عرضا كبيرا في النهائي الذي كان بهيجا، ما جعل لجنة التحكيم تمنحها أفضل علامة.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]