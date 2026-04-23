الرئيس تبون يهنئ سيدات الجزائر للجمباز وكيليا نمور بعد التتويج الإفريقي

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تهنئة خاصة لسيدات المنتخب الوطني الجزائري للجمباز، خاصا بالذكر البطلة الأولمبية، كيليا نمور، عقب تتويجهن بلقب البطولة الإفريقية.

وهنأ رئيس الجمهورية، عبر حسابه الشخصي، سيدات الجزائر الحائزات على البطولة الإفريقية للجمباز، ونجمة المنتخب كيليا نمور، على إحرازها اللقب الإفريقي للفردي سيدات.

وجاء في نص التهنئة: ألف مبروك لسيدات الجزائر الحائزات على البطولة الإفريقية للجمباز، وألف مبروك أيضا لنجمة المنتخب كيليا نمور، على إحرازها اللقب الإفريقي للفردي سيدات.. شرفتُن الجزائر، التي تفتخر بكُن دوماً، مزيدا من الانتصارات إن شاء الله.