الرئيس يأمر بتعزيز المخزون الاستراتيجي للبترول وتطوير صناعة العجلات المطاطية

عرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التدابير المتخذة لتلبية الطلب الوطني من المنتوجات البترولية على المديين القصير والمتوسط، حيث ثمّن رئيس الجمهورية دخول الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال في تصدير البنزين المكرر في الجزائر، بعد عقود من الاستيراد.

وعلى ضوء ذلك، أمر الرئيس بعقد جلسات وطنية للطاقة والمحروقات، بهدف تحديث المعطيات وتحديد الأولويات المتعلقة بالإنتاج والتصدير.

كما كلف الوزير الأول بفتح المحادثات مع الجانب الموريتاني للشروع في إطلاق محطات خدمات البنزين التابعة لنفطال على الأراضي الموريتانية.

وفي السياق نفسه، كلف الوزير الأول بإعداد مخطط لسياسة وطنية لتنظيم ومراقبة استهلاك مشتقات المواد البترولية، وذلك بهدف رفع طاقة المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقوية.

كما أمر بالتحضير لإطلاق بطاقات الدفع المسبق للتزوّد بالبنزين، لا سيّما في المناطق الحدودية.

وشدّد الرئيس على ضرورة مضاعفة الجهود لإتمام مشروع مصفاة التكرير بحاسي مسعود، بغرض تلبية الطلب الوطني من كل مشتقات البترول الموجهة للاستهلاك، وزيادة قدرات التصدير.

كما تم تعزيز مهمة شركة نفطال بخصوص حصرية استيراد وإنتاج المواد الأولية ومشتقات الزيوت، دون غيرها من الشركات والمستوردين الذين سيكونون الزبون الأول لنفطال بهدف تسويق منتوجاتها في الجزائر.

وأكد رئيس الجمهورية أنه يتعيّن على الجزائر أن تتقدم أكثر في مجال صناعة العجلات المطاطية، ووجّه وزير الصناعة بإعداد دراسة لسوق هذا المنتوج في أقرب وقت.

وفي انتظار تحقيق هذا الهدف، وافق مجلس الوزراء على استيراد 500 ألف وحدة من عجلات الشاحنات والحافلات والمركبات السياحية.