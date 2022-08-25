الرئيس تبون: ملفات الذاكرة كانت على رأس المحادثات.. وهذا ما إتفق عليه الرئيسان

أجرى مساء اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون محادثاث مع نظيره الفرنسي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم 3 أيام. وذلك بمقر رئاسة الجمهورية.

وعقب اللقاء الثاني أجرى الرئيسان ندوة صحفية مشتركة أين تحدث رئيس الجمهورية عن مضمون المحادثات التي جرت بينه وبين الرئيس الفرنسي.

وقال الرئيس تبون ان المحادثات شملت ملفات الذاكرة، التعاون التقني والاقتصادي. بالإضافة إلى القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس تبون على تجديد العزم نحو تكثيف الجهود للارتقاء بعلاقتنا بخطوات مدروسة.

وفي ذات الندوة الصحفية المشتركة بين الرئيسان كشف الرئيس تبون انه تم النتتطرق خلال المحادثات إلى سبل تعزيز التعاون بين بلدينا تكريسا للتوجه الجديد المبني على إقامة شراكة استثنائية شاملة في ظل الإحترام والثقة المتبادلة بين البلدين.

كما قال الرئيس تبون انه تم الإتفاق على تفعيل آليات التعاون وتعزيز الديناميكية الإيجابية في أفق الإستحقاقات المقبلة. لاسيما اللجنة العليا المشتركة واللجنة الإقتصاديةوالحوار الإستراتيجي الجزائري الفرنسي مع تكثيف تبادل الزياراتعلى كل المستويات.

وفي الأخير قال لارئيس الجمهورية ان الجزائر تطمح إلى تعزيز التعاون في المجال العلمي التكنولوجي الثقافي الإقتصادي في ضوء الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال.

ووصل ظهر اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مطار هواري بومدين الدولي في زيارة رسمية إلى الجائر تدوم 3 ايام. وكان في إستقباله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

ليقوم بعد ذلك بالتوجه رؤرفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة إلى مقام الشهيد بالجزائر العاصمة. اين وضع إكليلا من الزهور والوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وكان في إستقبال ماكرون لحظة وصوله إلى قصر المرادية الرئيس تبون حيث سيقوم محادثاث ثنائية على إنفراد مع نظيره الفرنسي. ليترأس بعد ذلك ‎الرئيسان الجلسات الموسعة بين الوفدين.