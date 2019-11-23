الرائدان في مهمة الحفاظ على الصدارة والقمة في بولوغين !

تعود عجلة الرابطة المحترفة لكرة القدم إلى الدوران أمسية اليوم السبت بعد توقفها في أسبوع الفيفا، وذلك في إطار الجولة الـ11 من المحترف الأول.

ويسعى متصدر البطولة مولودية الجزائر للعودة بنتيجة إيجابية من الشلف أمام الأولمبي المحلي، من أجل البقاء في الصدارة وإنهاء مرحلة الذهاب كبطل الشتاء.

وكان عميد الأندية الجزائرية قد حقق فوزا صعبا أمام أهلي البرج بنتيجة 1-0 في إطار تسوية رزنامة الجولة الثالثة من المحترف الأول.

ولن تكون مهمة مولودية الجزائر سهلة أمام فريق أولمبي الشلف الجريح والمتواجد في المرتبة الـ14 وبرصيد 8 نقاط فقط.

من جهتهما، سيكونان الملاحقان مولودية وهران وشبيبة الساورة أمام اختبار حقيقي عندما يلعبان خارج قواعدهما، حيث يحل “الحمراوة” ضيوفا على نصر حسين داي (الذي يعرف تحسنا في الأداء مع قدوم المدرب الجديد لخضر عجالي.

في حين، ستكون شبيبة الساورة مطالبة بتقديم أحسن ما لديها أمام المضيف شبيبة القبائل التي ارتقت إلى الصف الخامس ب16 نقطة وتطمح إلى الإقتراب أكثر من المقدمة، في ظل المعنويات العالية بعد الفوز الكبير خارج الديار في “الكلاسيكو” على مولودية الجزائر (3-0)، إضافة إلى عودة “الكناري” إلى ملعب “أول نوفمبر” بتيزي وزو، بعد استنفاذ عقوبة الرابطة باللعب بعيدا عن القواعد.

مباريات الجولة الـ11 من المحترف الأول:

أولمبي الشلف – مولودية الجزائر 15:00

نادي بارادو – وفاق سطيف 16:00

شباب بلوزداد – جمعية عين مليلة 15:00

إتحاد بسكرة – إتحاد العاصمة 17:00

نجم مقرة – أهلي برج بوعريريج 15:00

شبيبة القبائل – شبيبة الساورة 16:00

الأحد 24 نوفمبر 2019

نصر حسين داي – مولودية وهران 16:00