إعــــلانات
قناة النهار

الرائد بغدادي بن حواش: تم تسجيل 9 وفيات و41 جريح تم التكفل بهم إثر إنقلاب حافلة بالمسيلة

بقلم النهار أونلاين
الرائد بغدادي بن حواش: تم تسجيل 9 وفيات و41 جريح تم التكفل بهم إثر إنقلاب حافلة بالمسيلة
  • 33
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/qWg4t
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر