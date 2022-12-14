قناة النهار الرائد بغدادي بن حواش: تم تسجيل 9 وفيات و41 جريح تم التكفل بهم إثر إنقلاب حافلة بالمسيلة بقلم النهار أونلاين نشر في 14 ديسمبر 2022 - 18:12 شارك غرِّد أرسل 33 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qWg4t اقرأ أيضا خرجات ميدانية لمصالح التجارة للوقوف على شروط النظافة بالمحلات والفنادق بجيجل قناة النهار 25 نوفمبر الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبية التنزانية قناة النهار 29 نوفمبر أفرشة محلية قديمة تنافس المنتجات المستوردة.. "كوفيرطة النمر" الاشهر قناة النهار 28 نوفمبر زين عامر: ميسي لديه فرصة ذهبية ليكتب تاريخه بالتتويج بكأس العالم قناة النهار 12 ديسمبر حسين آشيو: نجوم المنتخب البلجيكي لم يكونوا في المستوى امام المغرب قناة النهار 27 نوفمبر تبسة : عائلة الطفل أنس تناشد السلطات لمساعدتها على علاج ابنها من فقر الدم الوراثي قناة النهار 04 ديسمبر مفيدة عداس: الفنّ هواية وعمرو ما كان رزق والفنان ممنوع يتكلم عن حقه قناة النهار 08 ديسمبر مدوار : الراحل كان يستنشق كرة القدم و "رئيس" بأتم معنى الكلمة قناة النهار 06 ديسمبر زين عامر: المنتخب الكرواتي لم يخسر أي مقابلة منذ بداية مونديال قطر قناة النهار 07 ديسمبر دلال خير: أم مصابة بورم في النخاع الشوكي تسبب لها بشلل نصفي تحتاج لعملية جراحية في تركيا قناة النهار 25 نوفمبر