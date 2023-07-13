الرائد بولحية.. مخطط أمني ردعي وتحسيسي في موسم الاصطياف

كشف المكلف بالأمن على مستوى الطرقات بالقيادة العامة للدرك الوطني الرائد بولحية ضيف أن وزارة التربية الوطنية ستدرج السلامة المرورية كمادة أساسية في المنهاج التربوي. وهذا في الأطوار التعليمية الثلاثة خلال الموسم الدراسي المقبل 2023/2024 حيث الغاية منه هو زرع الثقافة المرورية في الوسط المدرسي.

كما أوضح بولحية للقناة الإذاعية الثانية، أن حوادث المرور المأساوية ما زالت متواصلة وحصيلتها ثقيلة. سواء في عدد الضحايا أو عدد الجرحى رغم كل المجهودات المبذولة من طرف الأجهزة الأمنية. وكل الفاعلين في السلامة المرورية. أين تم خلال هذا الأسبوع تسجيل أكثر من 50 حادثا مروريا خلف 7 وفيات.

وأشار المتحدث، إلى أن القيادة العامة للدرك الوطني سطرت مخطط عمل خاص خلال هذا الصيف 2023. الهدف منه مرافقة مستعملي الطريق وكذا الحد من حوادث المرور خاصة في المناطق الساحلية. التي تشهد حركية كبيرة خلال موسم الاصطياف .

وأبرز المتحدث ذاته أن المخطط الأمني المسطر يرتكز على الجانبين الردعي والتحسيسي. حيث تتواجد مختلف وحدات الدرك الوطني عبر المحاور والمناطق التي تشهد حركية مرورية كبيرة. لتبقى الغاية من هذا المخطط هي تسهيل حركة المرور. توعية وتذكيرمستعملي الطرق بضرورة احترام قانون المرور.

وأضاف المتحدث ذاته أن فرق الدرك الوطني تتواجد عبر مختلف الشوطئ المفتوحة للسباحة لاستقبال الشكاوي. والسهر على توفير الأمن للمصطافين.

ودعا بولحية الجميع من سلطات أمنية ومجتمع مدني وكل الفاعلين إلى تكاثف الجهود للتقليل من حوادث المرور التي أصبحت تحصد أرواح المواطنين.