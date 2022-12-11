الرائد شباب بلوزداد يؤكد و الكناري و سوسطارة يعودان إلى نقطة الصفر

أسفرت الجولة 14 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن مفاجأة عديد بخسارة كل من سوسطارة و الكناري مع تأكيد الرائد على نتائجه الطيبة.

و فاز شباب بلوزداد بثنائية مقابل صفر أمام ضيفه إتحاد خنشلة ليؤكد على مشواره الطيب، فيما انهزم شبيبة القبائل أمام مستضيفه نجم مقرة بهدفين مقابل لهدف ليعود إلى نقطة الصفر.

كما فاجأ إتحاد العاصمة الجميع بخسارته الجديدة أمام جمعية الشلف بثنائية مقابل واحد.

فيما فاز مولودية الجزائر بهدف مقابل صفر امام الضيف وفاق سطيف.

و جاءت النتائج كالأتي:

ج الشلف 2 – 1 إ الجزائر

ش بلوزداد 2 – 0 ا خنشلة

م الجزائر 1– 0 و سطيف

ش قسنطينة 3 – 1 م البيض

أ الاربعاء 3 – 1 ش العيد

إ بسكرة 2 – 1 ن بارادو

ن مقرة 2 – 1 ش القبائل

ش الساورة 1 – 0 م وهران

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