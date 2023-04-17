إعــــلانات
الرياضة

الرائد شباب بلوزداد يتعرّض لأول خسارة في الموسم

بقلم عزيز طالبي
الرائد شباب بلوزداد يتعرّض لأول خسارة في الموسم
بلوزداد
  • 206
  • 0

تعرّض فريق شباب بلوزداد إلى خسارة قاسية أمام الفريق المستضيف مولودية وهران بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد.

وجرت المباراة بملعب أحمد زبانة بمدينة الباهية، التي كان فيها المهاجم بن عياد ورفقائه نجوما فوق العودة بعد حصد النقاط الثلاث، و الحفاظ عليها داخل الديار.

كما عرفت المباراة اعتماد المدرب نبيل الكوكي على تشكيلة مغايرة تماما لسابقتها بالنظر إلى الموعد الهام الذي ينتظره أمام صان داوز في رابطة الأبطال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption

رابط دائم : https://nhar.tv/QXxDk
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر