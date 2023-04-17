الرائد شباب بلوزداد يتعرّض لأول خسارة في الموسم

تعرّض فريق شباب بلوزداد إلى خسارة قاسية أمام الفريق المستضيف مولودية وهران بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد.

وجرت المباراة بملعب أحمد زبانة بمدينة الباهية، التي كان فيها المهاجم بن عياد ورفقائه نجوما فوق العودة بعد حصد النقاط الثلاث، و الحفاظ عليها داخل الديار.

كما عرفت المباراة اعتماد المدرب نبيل الكوكي على تشكيلة مغايرة تماما لسابقتها بالنظر إلى الموعد الهام الذي ينتظره أمام صان داوز في رابطة الأبطال.

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