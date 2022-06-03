الرائد شباب بلوزداد ينهزم أمام مقرة وسوسطارة تضرب بالرباعية

عرفت الجولة 33 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم جملة من المفاجأت أبرزها إنهزام الرائد شباب بلوزداد أمام نجم مقرة بثنائية مقابل واحد.

فيما يواصل إتحاد العاصمة سلسل ة الإيجابية بالفوز أمام أولمبي المدية برباعية مقابل صفر أمام أولمبي المدية برباعية كاملة مقابل صفر.

فيما حملت ذات الجولة مفاجأة أخرى وهي إنهزام أتليتيك بارادو امام مستضيفه هلال شلغوم العيد برباعية كاملة مقابل صفر.

النتائج كالتالي:

إ الجزائر 4 – 0 أ المدية

ش بلوزداد 1 – 2 ن مقرة

س غيليزان 3 – 3 أ الأربعاء

ه شلغوم العيد 3 – 0 ن بارادو

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