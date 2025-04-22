الرائد في الطاقات المتجددة “LONGI” يبدي اهتمامه بتجسيد مشروع لصناعة الألواح الشمسية في الجزائر

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم بمقر الوكالة، وفدا عن الشركة الصينية LONGI الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، يترأسه جين جيمس، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة إفريقيا، الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.

وخلال هذا الاجتماع الذي حضره إطارات من الوكالة، عبّر مسؤولو “LONGI ” عن رغبتهم في تجسيد مشروع استثماري في الجزائر يتمثل في تصنيع الألواح الشمسية. إذ قدّموا شروحات حول مضمون المشروع، ومختلف مراحل تجسيده والقيمة المضافة له بالإضافة إلى احتياجاتهم لإنجازه.

وقد أكد ركاش، في هذا الإطار، أنه يتم حاليا التشاور مع مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لتوفير كل الشروط الضرورية لمرافقة الشركة الصينية لتجسيد مشروعها الاستثماري في أحسن الظروف.

كما قدم إطارات الوزارة للجانب الصيني شروحات حول مسار وإجراءات الاستثمار في الجزائر وكذا المزايا، التحفيزات والضمانات التي توفرها للمستثمر الأجنبي في كل مراحل إنجاز مشروعه.