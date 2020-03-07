الرائد في خطر بملعب بومزراق أمام جمعية الشلف

سيكون رائد البطولة شباب بلوزداد في مهمة محفوفة بالمخاطر عندما ينتقل ظهيرة اليوم السبت إلى ملعب محمد بمزراق لمواجهة أولمبي الشلف.

فيما سيكون فريق أولمبي الشلف مطالبا بتحقيق الفوز، بإعتباره يعاني في مؤخرة الترتيب بعد تلقيه ثلاثة انهزامات على التوالي في كل المنافسات آخرها الإقصاء في الدور ثمن النهائي لكاس الجمهورية على يد جمعية وهران بهدف دون رد الثلاثاء الماضي.

ويسعى أشبال المدرب الفرنسي فرانك دوما لتحقيق الفوز والإبتعاد بالصدارة عن أقرب الملاحقين وفاق سطيف الذي يحتل مركز الوصافة برصيد 36 نقطة، في حين يحتل فريق شباب بلوزداد المركز الأول برصيد 39 نقطة.